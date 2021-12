Equipe do Vitória de judô disputa seletiva nacional

A equipe do Vitória/FSBA de judô terá cinco representantes na seletiva nacional, que será realizada na cidade de Vitória, no Espírito Santo,entre esta quinta-feira, 28, e domingo, 1º . A competição é uma das que mais valem pontos no ranking nacional e credencia os atletas para o Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial em 2014.

Os atletas que irão representar o rubro-negra no sub-18 são os judocas Marcel Melo, na categoria meio médio (até 81 kg), e Vitória Ribeiro, na categoria pesado (mais de 70 kg). No sub-21, a equipe será formada por Vinícius Ribeiro, na categoria leve (até 73 kg), Rodrigo Macêdo, na categoria meio médio (até 81 kg), e Luís Henrique, na categoria médio (até 90 kg).

Entre os destaques, estão os atletas Luís Henrique (campeão no Sul-Americano sub-21, na Argentina), Vitória Ribeiro e Marcel Melo (convocados para Seleção Brasileira sub-15).

