Equipe do Vitória de futebol americano perde em São Paulo

O All Saints, equipe de futebol americano do Vitória, perdeu, no domingo, 1º, o jogo contra a Lusa Rhinos, time da Portuguesa Guarulhos, em São Paulo, pelo Torneio Touchdown. O placar foi de 28x 12 para os paulistas.

Depois de um bom começo, com dois touchdowns (pontuação do futebol americano) a favor, contra apenas um do adversário, a equipe baiana não suportou a pressão dos donos da casa, sofreu mais três touchdowns, no segundo tempo, e não conseguiu evitar a derrota na competição.

Agora, o All Saints recebe o time do Corinthians, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), dia 21 de setembro. A equipe, formada por 50 atletas, é o único representante do Norte-Nordeste.

