Equipe do Vitória de futebol americano é derrotada em Feira

O All Saints, equipe de futebol americano do Vitória, perdeu no sábado, 21, para o Steamrollers, time do Corinthians, e não tem mais chances de se classificar à fase de Playoffs do Torneio Touchdown.

O time baiano foi derrotado por 40 a 0, em partida realizada no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador).

O All Saints até conseguiram segurar o ímpeto da equipe paulista no primeiro tempo. Neste período, o Corinthians conquistou apenas um touchdown (pontuação do futebol americano). Mas na etapa complementar a equipe visitante deslanchou e fez cinco touchdowns, definindo a partida.

O time rubro-negro ainda tem dois jogos para encerrar sua participação na competição. Uma dessas partidas é contra o Tubarões do Cerrado, no estádio de Madre de Deus, localizadado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), dia 5 de outubro.

adblock ativo