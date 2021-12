Equipe do Bahia de Jiu-Jitsu se destaca em Pan-Americano

A equipe do Bahia de Jiu-Jitsu teve excelente desempenho no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, finalizado no último domingo, 20, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A equipe conquistou 22 medalhas, com uma delegação de 25 lutadores.

O Pan-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo teve a participação de 3500 atletas. O Esquadrão ganhou o titulo de melhor equipe da competição, superando outros 40 grupos de lutadores.

Tiveram destaque na equipe tricolor, levando a medalha de ouro, nove atletas: Virna Andrade, Anselmo Gomes, Gideony Bezerra, José Eduardo Ferreira, Antonio Junior, Wilian dos Santos, Isaque Aragão, Lorena Almeida e Mariana Gonçalves.

