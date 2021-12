Equipe de Bruno Senna é multada em US$ 20 mil por atropelamento nos boxes

O acidente causado hoje pelo piloto japonês Sakon Yamamoto, que atropelou um mecânico durante um pit stop no GP da Itália de Fórmula 1, gerou à equipe Hispania - que também conta com o brasileiro Bruno Senna - uma multa de US$ 20 mil.



O acidente aconteceu na 22ª volta da prova quando Yamamoto voltava à pista após uma troca de pneus. O carro do japonês atingiu o mecânico, que caiu no chão e bateu com a cabeça.

