Equipe baiana sub-17 de basquete disputa campeonato em Goiás

Começa na próxima terça-feira, 28, o campeonato brasilero de basquete sub-17 masculino (2º divisão), em Anápolis-GO. A seleção baiana embarca nesta segunda, 27,

para disputar a vaga na Divisão Especial.

A competição será realizada no Ginásio Internacional Newton de Faria, e terá a participação de oito seleções: Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

De acordo com o atleta da seleção baiana, Ariel Moreira, a equipe baiana começou sua formação três meses atrás e a um já treina com os selecionados, que conta com atletas de diversas equipes de Salvador, como Vitória, Salesiano, Antônio Vieria e TDJ. Os jogadores são comandados pelo técnico Paulo Silva.

De acordo com o regulamento, na primeira fase, as equipes jogam entre si nos seus respectivos grupos (A - Acre, Amapá, Bahia e Goiás; B - Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte). As duas primeiras colocadas de cada chave se classificam para a fase semifinal, nos seguintes cruzamentos: 1º A x 2º B e 1º B x 2º A. Os ganhadores decidem o título, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar. O campeão garante a vaga no Campeonato Brasileiro da Divisão Especial.

