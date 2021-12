Equipe baiana disputa Pan-Americano de bicicross

Os atletas de bicicross na Bahia vão representar o estado no campeonato Pan-Americano de BMX, disputado em Americana, São Paulo. A competição começa nesta sexta-feira, 24, e vai até domingo, 26. Uma das favoritas na competição é Paola Reis, a atual líder do ranking nacional.

A baiana compete na categoria elite e briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Outros atletas da delegação também disputam o pódio em suas categorias, como Givaldo Nascimento, de Camaçari, atual campeão brasileiro; Leonardo Soares, Leonardo Cazé, Alex Morais, Renato Casé, Alisson Guedes, dentre outros.

A competição, que é promovida pela Confederação Pan-Americana de Ciclismo, com apoio da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), soma pontos para o ranking Olímpico de Tóquio 2020. Cerca de 800 atletas, de 10 países Sul-Americanos, estarão reunidos e disputando na pista de bicicross do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, considerada uma das melhores do Brasil. A competição será disputada em todas as categorias oficiais da União Ciclística Internacional (UCI).

