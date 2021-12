Equipe baiana de ginástica rítmica participa de Campeonato Brasileiro

A Bahia terá seis representantes no Campeonato Brasileiro de ginástica rítmica, disputada entre os dias 25 e 27, no Rio de Janeiro. A competição vai classificar atletas para o Sul-Americano da modalidade, que ocorre de 3 a 9 de setembro, em Paipa, na Colômbia.

Entre as atletas da equipe baiana, estão a campeã brasileira e sul-americana Keila Vitória - que participa do campeonato pelos aparelhos mãos livres e bola e defende o título do torneio nacional, conquistado em 2018 - e a campeã dos Jogos Escolares de 2018, Alana Barbosa, que conquistou duas medalhas de ouro pela categoria individual geral, nos aparelhos arco e bola e por equipes, e duas medalhas de prata, pela categoria individual, nos aparelhos arco e maças.

Completam o time as atletas Taniele de Jesus, Esther Adorno, Kelly Carvalho e Pedrina Fagundes. As meninas são auxiliadas pelas treinadoras Silvia Regina Seixas e Josiane Maria de Sá.

