Equipe baiana de futebol de amputados disputa o Brasileiro em Goiás

O Tigers, equipe baiana de futebol de amputados, seguiu na última terça-feira, 5, para Aparecida de Goiânia, em Goiás, onde disputará o Campeonato Brasileiro da modalidade.

A competição será realizada entre os dias 07 e 10 de setembro, em campo de grama sintética, e terá a participação de 12 times de diversos estados brasileiros.

O time é o único representante da Bahia no Brasileiro. No último mês, eles ficarm em terceiro lugar no torneio regional disputado no Ceará.

O capitão do time e presidente da Associação Baiana de Desportos para Adaptados, Luciano Reis, comemorou o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) - que cedeu um ônibus para viagem e entregou 20 muletas - e reafirmou a importância do esporte.

“Estou muito feliz com mais essa oportunidade e esse apoio que estamos recebendo do governo do estado, por meio da Sudesb. Conheço a história de cada um de nossos companheiros que, assim como a minha, tem ganhado uma nova perspectiva, graças ao futebol e as pessoas que nos apoiam”, disse o capitão, por meio de nota divulgada pela Sudesb.

