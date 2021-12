Equipe baiana de Canoagem conquista cinco medalhas

A equipe baiana de canoagem conquistou cinco medalhas no 1° Desafio Brasileiro de Canoagem de Velocidade do Lago Azul, na região norte do Tocantins, que aconteceu nos dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

Os quatro atletas da Associação Cacaueira de Canoagem competiram em pistas de 500 metros e 5 mil metros, no trecho entre a Via Lago e a Usina Hidrelétrica de Corujão. A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

Lucina Costa ganhou medalha de ouro na prova C1 500 metros e prata na prova open 5000 metros. Já na prova C1 500 metros masculino, o pódio foi todo formado por atletas baianos e a medalha de ouro ficou com Milton Luz, seguido por Sávio Santana, em segundo, e Evandilson Avelar, com o bronze.

