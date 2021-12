Equador corta Ayoví na véspera da estreia na Copa América

A seleção do Equador sofreu mais uma baixa para a disputa da Copa América no Chile. Nesta quarta-feira, 10, o técnico Gustavo Quinteros cortou o atacante Jaime Ayoví por causa de uma distensão e de um edema na perna direita. O jogador se contundiu há uma semana, durante amistoso contra o Panamá.

Ayoví, jogador do argentino Godoy Cruz, se submeteu a exames médicos nesta terça-feira que confirmaram a impossibilidade dele defender o Equador na Copa América. Assim, Quinteros o cortou e convocou o atacante Daniel Angulo, do Independiente del Valle, para a sua vaga.

O Equador já não conta para a Copa América com a sua principal referência, o meia-atacante Antonio Valencia, do Manchester United, que passou por cirurgia no pé logo após o encerramento do Campeonato Inglês. Já o atacante Enner Valencia, do West Ham, chegou a ser dúvida, mas participará da competição.

A seleção equatoriana abre a Copa América nesta quinta-feira, 11, quando vai encarar o anfitrião Chile. No Grupo A do torneio, a equipe também terá pela frente o México e a Bolívia.

