Equador bate Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Jogando em casa, o Equador venceu o Paraguai por 2 a 0, nesta quinta-feira, 2, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

No duelo disputado em Quito, os anfitriões construíram o placar nos minutos finais, graças aos gols do zagueiro Felix Torres (aos 87) e o atacante Estrada (90 + 4).

Com este resultado, os equatorianos se consolidam entre os quatro primeiros das eliminatórias regionais (que conquistam vaga direta para o Mundial no Catar) e ocupam a terceira posição, com dez pontos (podendo cair para quarto caso os uruguaios, com 8 unidades, vençam o lanterna Peru nesta quinta).

