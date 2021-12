Equador atropela Uruguai e vence por 4 a 2 pelas Eliminatórias

O Equador venceu o Uruguai por 4 a 2 nesta terça-feira, 13, no estádio Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022.

Os gols dos donos da casa foram marcados pelo volante Moisés Caicedo (14), o atacante Michael Estrada (45+3 e 53) e o meia Gonzalo Plata (74).

Nos minutos finais, o atacante Luis Suárez descontou para os uruguaios (84 e 90+4, ambos de pênalti), que com estes dois gols segue como maior artilheiro das Eliminatórias, agora com 24, sendo três nesta edição.

Na tabela de classificação, os equatorianos possuem 3 pontos em dois jogos, após a estreia com derrota para a Colômbia, empatados com o Uruguai, que venceu na rodada anterior o Chile por 2 a 1.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo torneio classificatório para o Mundial do Catar no dia 12 de novembro, com a seleção uruguaia encarando fora de casa a Colômbia e os equatorianos viajando para enfrentar a Bolívia.

