"Entrosamento e camaradagem", diz CBF em foto da Seleção

Após o desabafo de Thiago Silva, que criticou Neymar e Dunga, a CBF divulgou uma foto com todos os 43 membros da delegação do último jogo da Seleção Brasileira em 2014. A imagem traz uma legenda sugestiva: "mostrando o entrosamento e o ambiente de camaradagem existente no grupo".

O registro, divulgado nesta terça-feira, 18, foi feito após o jantar de segunda no Hotel Kempinski, em Viena, onde o Brasil enfrenta a Áustria nesta terça. A foto mostra dos goleiros ao cozinheiro, mas o destaque é Neymar, que está sentado no centro e em primeiro plano. Já Thiago Silva, que reclamou por perder a braçadeira de capitão, está em pé no grupo de trás.

adblock ativo