Entrevista: engenheiro fala sobre segurança da Arena

As exigências da Fifa para os estádios que sediarão os jogos da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014, têm feito surgir no Brasil monumentos portentosos que lembram os grandes estádios de futebol europeus. No meio deste legado está a Arena Fonte Nova, que já apresenta pouco mais de 80% das obras concluídas. Por email, o Diretor de Engenharia do novo estádio, José Luiz Góes, respondeu a três breves perguntas do portal A TARDE. Na entrevista, ele falou sobre as novidades na estrutura física do estádio, traçou um paralelo com a antiga Fonte Nova e listou as medidas de segurança que serão adotadas na nova praça esportiva baiana.

A TARDE - O que pode ser apontado como diferencial na construção que permite classificar a Arena como dotada de uma estrutura segura?

José Luiz Góes - A Norma Técnica Brasileira para concreto armado evoluiu muito nos últimos anos, exigindo produtos com mais resistência a compressão e tração. Além disso, a Norma estabelece um reforço maior no recobrimento das armaduras. O atendimento a estas especificações diminui o risco de oxidação das armaduras e aumenta a vida útil da estrutura. A construção da Arena Fonte Nova segue todas as especificações estabelecidas pela Norma Técnica Brasileira.

AT - Quais as diferenças destas estruturas em relação às da antiga Fonte Nova?

JLG - Na época em que o antigo estádio da Fonte Nova foi construído (1951) e ampliado (1971), o máximo que a resistência do concreto armado atingia era 15MPa (megapascal). As resistências do concreto da Arena Fonte Nova variam entre 30 e 50MPa, muito superiores à estrutura do primeiro estádio. Esta resistência mais alta é um dos fatores que garantem a durabilidade da estrutura. As barras de aço utilizadas na construção da nova Arena também possuem bitola bem superior às utilizadas no antigo estádio (isto é, são muito mais grossas) e também são corrugadas (possuem nervuras que garantem a maior aderência das barras ao concreto) e não lisas, como as do antigo. Isso sem contar a evolução do aço nestes anos, e também a certificação do INMETRO que existe para esse produto, garantindo sua qualidade.

AT - Além da questão estrutural, quais as outras medidas de segurança que serão adotadas em toda a Arena?

JLG - O projeto da Arena Fonte Nova segue padrão internacional no quesito segurança, tendo como principais pontos: tempo de evacuação de, no máximo, 8 minutos; monitoramento dos torcedores com 227 câmeras; sistema de reconhecimento facial, capaz de encontrar um possível infrator; sistema de pronto atendimento médico, com uma ambulância para cada 10 mil pessoas, atendendo o estatuto do torcedor; quatro postos de saúde, capacitados para prestar primeiros socorros; socorristas e brigadistas treinados para qualquer eventualidade, distribuídos por toda a estrutura da Arena.

adblock ativo