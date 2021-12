Entrevista de Marinho vira hit de pagode. Assista a vídeo!

Uma montagem feita por um internauta transformou a entrevista do atacante Marinho, do Ceará, em um engraçado ritmo de pagode. O atleta havia ganhado destaque na imprensa nacional no último domingo, 21, pelas declarações após o empate contra o Santa Cruz pela Série B do Campeonato Brasileiro [veja vídeo abaixo].

Marinho marcou dois gols na partida, tirou a camisa na comemoração e acabou recebendo cartão amarelo, que o fará cumprir suspensão no jogo desta sexta, 26, contra o Oeste. Questionado pelo repórter se estava ciente, Marinho se mostrou "perdido" na entrevista, mas sincero: "Tô? Que m**** hein, sabia não''.

Entrevista hilária de Marinho vira pagode

