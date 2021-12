Entre os times do interior, mandantes vencem seus jogos na 1ª rodada do Baianão

Na primeira rodada do Baianão 2011, quase todos os mandantes levaram a melhor nos seus jogos. As exceções foram o Vitória, que perdeu em casa por 1 a 0 no Barradão, e o clássico local em Feira de Santana, onde Feirense e Bahia de Feira empataram em 1 a 1, na partida que abriu o Campeonato Baiano no sábado, 15.



Além do Serrano vencendo o Bahia por 2 a 1, o Ipitanga bateu o Atlético de Alagoinhas em Senhor do Bonfim por 3 a 2, o Fluminense ganhou do Vitória da Conquista em Feira de Santana por 1 a 0, e o Camaçari derrotou o Juazeiro em casa por 2 a 1.



Virada - A partida entre Ipitanga e Atlético de Alagoinhas ficou marcada por muitos gols no jogo realizado no estádio Pedro Amorim em Senhor do Bonfim (375Km de Salvador). O placar de 3 a 2 deu a vitória de virada ao Ipitanga, com muita festa dos torcedores do time local.

Partida entre Ipitanga e Atlético de Alagoinhas foi o destaque, com cinco gols em Senhor do Bonfim. Foto: Ivan Cruz / Agência A Tarde.



Apesar da vitória, o Ipitanga começou o jogo com um futebol morno, jogando defesivamente e dando ao adversário mais espaço para criar e ir em busca de gols.



Trazendo de volta Sassá, artilheiro do Campeonato Baiano no ano passado, o tucano mostrou que ainda não está com o entrosamento em dia. Mesmo com poucos chutes a gol e sem muita criatividade, o Ipitanga conseguiu atrair a atenção da torcida. O primeiro gol saiu aos 27 minutos, depois do cruzamento de Átila para Sassá, que não desperdiçou e marcou.



O Atlético só precisou de mais quatro minutos para empatar o jogo, em uma cobrança de escanteio. O empate despertou o Ipitanga, que começou a atacar mais. Sassá, muito marcado pelo zagueiro Emílio, sofreu, mas conseguiu se sobressair no jogo e levou perigo ao gol do Atlético.



No segundo tempo, o Atlético voltou pressionando o Ipitanga e virou o jogo. Jãnio, ex-jogador do Ipitanga, cruzou para Marcos Pantera, que marcou o gol.



Com marcações da arbitragem consideradas duvidosas pela torcida, os ânimos dos torcedores do Ipitanga se acalmaram com o empate em 2 a 2, marcado por Átila. O gol da virada, feito por Ferreira, levou à torcida ao delírio.



Próxima rodada - A vitória do Ipitanga dá moral para o próximo jogo do Tucano, no próximo domingo, 16, fora de casa, no Estádio Lomanto Júnior contra o Conquista, que estreou o Campeonato Baiano com derrota



Já o Atlético volta para Alagoinhas, onde recebe o Serrano na partida em seu campo, no Estádio Antônio Carneiro. Em Salvador, o Bahia joga pela primeira para sua torcida no Campeonato, enfrentando o Feirense.



Colo-Colo e Fluminense se enfrentam no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Bahia de Feira e Camaçari jogam no Jóia da Princesa, em Feira de Santana. Completando a rodada, o Juazeiro recebe o Vitória no estádio Pedro Amorim, em Juazeiro.



