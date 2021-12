Entradas para funeral de Muhammad Ali se encerram em uma hora

Durou cerca de uma hora a distribuição de tíquetes para o funeral de Muhammad Ali, no centro de Louisville, na manhã desta quarta-feira. Cerca de dez mil bilhetes foram distribuídos gratuitamente no KFC Kum! Center. O número máximo era de quatro por pessoa. Por volta das 9h30 (10h30 em Brasília), os guichês foram fechados. O ginásio iniciou a distribuição uma hora antes do previsto por causa das filas que dobravam os quarteirões.

O sentimento de frustração tomou conta de milhares de pessoas que ainda aguardavam na fila, que dobrava os quarteirões do ginásio esportivo, um dos maiores ginásios da cidade. Pessoas choravam por não conseguir a chance de participar da despedida do multicampeão dos pesos pesados que morreu na semana passada em razões de complicações respiratórias do mal de Parkinson.

Houve princípios de protesto logo contido pelos policiais - cerca de cem foram destacados para a entrega gratuita de entradas. Diversas pessoas haviam chegado na madrugada desta quarta-feira com cadeiras de praia e cobertores para suportar a espera. Meia hora depois do anúncio do fim dos tíquetes, os fãs ainda lamentavam à frente da bilheteria.

O vendedor Marcus Altenborough foi um dos sortudos. Depois de chegar ao local de distribuição por volta das três horas da manhã, ele exibia seu tíquete como se fosse um troféu. "Eu me sinto feliz por fazer parte desse momento histórico", disse o vendedor. "Ali foi um símbolo de vitória esportiva e liberdade", afirmou.

O funeral de Ali começa nesta quinta-feira com o chamado Jenazah, uma cerimônia islâmica. Na sexta-feira, o cortejo percorrerá as principais ruas de Louisville e um evento ecumênico será realizado.

