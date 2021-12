Entrada para jogo do Vitória na NBB custa 1kg de alimento

A equipe do basquete do Vitória estreia nesta quarta-feira, 4, na Liga Nacional de Basquete, contra o São José-SP, às 20h (horário da Bahia) no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

Uma boa notícia para quem deseja assistir a largada do clube na elite do basquete brasileiro é que será cobrado apenas 1kg de alimento não-perecível. A troca pelo ingresso será feita no ginásio, no dia da partida. A instituição que irá receber os donativos arrecadados ainda não foi definida.

As únicas baixas para a partida, estão por conta das ausências do americano Kojo e do espanhol Álvaro Calvo, que ainda faltam regularizar visto de trabalho e só devem estar à disposição do técnico Régis Marreli na próxima rodada. Com isso, time que deve entrar em quadra será formado por: Edu Mariano (armador); Jason Smith e José Jairo (alas); Nilson e Renan (pivôs).

