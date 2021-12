Entorno da nova Arena enfrenta velhos problemas

A pouco mais de um mês do início da Copa das Confederações, a região que fica no entorno da Arena Fonte Nova - estádio que sediará três jogos do evento mundial -, ainda apresenta sérios problemas relacionados à infraestrutura e segurança. Moradores, comerciantes e empresários alegam que os investimentos feitos na localidade não acompanham a modernidade e a inovação que inspiraram a construção da nova praça esportiva de Salvador.

Moradora de um edifício localizado na avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, a dona de casa Sônia Maisk, 60 anos, diz que as expectativas de melhorias na região têm sido frustradas. Com uma visão privilegiada da nova arena de jogos, ela elogia o estádio, afirmando que o equipamento ficou "impecável", mas alega que os problemas enfrentados por quem vive ou trabalha no bairro permanecem inalterados.

"Em certos casos, até pioraram. Em dia de jogos, como os ambulantes não podem mais ficar em frente à Fonte Nova, eles subiram aqui para a Joana Angélica. Os assaltantes aproveitam a aglomeração do local para cometer assaltos. Os relatos de roubos, que já são comuns, se intensificam nestes dias", destaca Maisk.

Além dos problemas relacionados à violência, os habitantes da região reclamam da má conservação das calçadas que ficam próximas à Arena. Morador do bairro de Nazaré há 32 anos, o aposentado Carlos Guimarães, 84, diz que levou uma queda há cerca de dois meses, ao tropeçar em restos de passeio. Com o acidente, ele acabou machucando o rosto. "Não crio expectativas com essa construção. Se vai melhorar a vida dos moradores da região, não sei. Não sei, e não me empolgo em arriscar opiniões. Até o momento, só posso dizer que tá tudo na mesma", pontua.

Especulação imobiliária - O empresário Cláudio D'Ávila, diretor da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), diz que a reconstrução da Fonte Nova, em virtude das Copas da Confederações e do Mundo, valorizou os preços dos imóveis dos bairros da região, como Nazaré, Jardim Baiano e Engenho Velho de Brotas. Nestes espaços, segundo D'Ávila, a curva de valorização chega a 20%, sendo que o preço médio do metro quadrado está em torno de R$4, 2 mil.

Esta valorização, entretanto, não acompanha os valores dos aluguéis, segundo Victor Ventin, 64, administrador do Joana Angélica Imóveis. "Nada foi mudado na região, em termos de infraestrutura e segurança, que justifique um aumento", conta o administrador. Em relação à violência, por exemplo, Ventin destaca que uma das rotas de acesso à Arena Fonte Nova passa pelo bairro do Gravatá, região que costuma concentrar usuários de crack. O profissional também destaca a histórica presença de moradores em situação de rua no Dique do Tororó.

"Vamos esperar que as promessas de melhorias na região, acenadas por diversos órgãos, sejam traduzidas em realidade. O estádio ficou muito bom. Que o entorno acompanhe estas mudanças", completou o administrador.

Secopa - Segundo o secretário estadual para Assuntos da Copa (Secopa), Ney Campello, das alterações estruturais previstas para o local até a Copa do Mundo de 2014, dois viadutos e vias de escoamento ligados ao estacionamento do estádio devem ficar definitivamente prontos até o final desta semana, atendendo à Copa das Confederações. A medida deve facilitar o escoamento de veículos no entorno do estádio.

Demais intervenções citadas pelo secretário só devem ser concluídas entre o final de 2013 e junho de 2014. É o caso da criação de cerca de 84 rotas que devem facilitar o acesso de pedestres da Arena Fonte Nova a pontos estratégicos da capital baiana, como região portuária. O projeto, que já está andamento, tem custos de R$7,1 milhão.

A ampliação, construção e reconstrução de calçadas que circundam a Arena Fonte Nova devem ocorrer até dezembro de 2013. Neste mesmo período, destaca Ney Campello, o Dique do Tororó deve passar por uma revitalização nos equipamentos de iluminação e passeios, além da limpeza do manancial.

Em termos de hospedagem, Campello garante que o Pelourinho e o Campo Grande são bairros próximos ao estádio que possuem acomodações de qualidade - incluindo hotéis, pousadas e albergues -, com plenas condições de atender a turistas do Brasil e do mundo. "Estamos razoavelmente preparados para a Copa da Confederações. Do ponto de vista dos equipamentos fundamentais está tudo pronto: hotéis, aeroporto, plano de transporte, estádio. Onde eu acho que temos que melhorar é na qualificação dos serviços, dos profissionais", ressalta Campello. "Até junho estaremos prontos. A Bahia irá provar que sabe receber grandes eventos", completa Campello.

Confira a localização do Arena Fonte Nova :

