Enquete: quem não deve ficar de fora da lista de Felipão?

O técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, anuncia nesta terça-feira, 13, às 11h30, em um hotel do bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a lista de convocados para a disputa da Copa das Confederações, que começa no dia 15 de junho, no Brasil.



Apesar de boa parte dos convocados já ser conhecida, fica a expectativa em relação a algumas dúvidas, principalmente aquelas que o treinador admitiu ter antes de fechar o grupo.

Felipão, por exemplo, disse que deverá convocar somente um jogador entre Ronaldinho Gaúcho e Kaká. O primeiro deverá ficar com a escolha pela grande fase que atravessa no Atlético-MG e por ter sido presença mais constante nas convocações do treinador.

Scolari também reconheceu ter uma dúvida na zaga. Como David Luiz, do Chelsea, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, e Dante, do Bayern de Munique, parecem garantidos, a quarta vaga ficará entre Dedé, hoje no Cruzeiro, e Réver, do Atlético-MG.

Pode pintar surpresa também no ataque: com Neymar e Fred garantidos, especula-se que, para as outras duas vagas restantes, concorram Oswaldo, Alexandro Pato, Leandro Damião e Jô.

A partir das 10h30 desta terça, acompanhe a convocação da Seleção em Tempo Real em nosso site.

Antes, queremos saber de você qual dos jogadores testados durante os amistosos devem ser confirmados para a Copa das Confederações. Responda à nossa enquete:

adblock ativo