Enquete: quem deve levar a Bola de Ouro?

A Fifa divulgou na manhã desta terça-feira a lista dos 23 indicados à Bola de Ouro de 2014, prêmio entregue em conjunto com a revista France Football. Neymar, do Barcelona, é o único brasileiro da relação, além do naturalizado espanhol Diego Costa, que defende atualmente o Chelsea.

A maior surpresa da lista é a ausência de Franck Ribery, que na edição de 2013 do prêmio terminou como terceiro colocado, atrás de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi. O meia-atacante do Bayern de Munique pouco jogou ao longo de 2014, sofrendo com sucessivas lesões, que lhe custaram a participação na Copa do Mundo.

Outra ausência é a do uruguaio Luis Suárez, eleito neste ano o melhor jogador da última temporada do Campeonato Inglês e Chuteira de Ouro da Europa. Pesou para o fato a suspensão de seis meses afastado dos gramados por morder um adversário em uma partida da Copa.

Campeã do Mundial disputado no Brasil, a Alemanha liderou as indicações para a premiação, com seis no total: Mario Gotze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Muller, Manuel Neuer e Bastian Schweinsteiger. A vice Argentina aparece com três representantes - Javier Mascherano, Lionel Messi e Angel Di Maria.

