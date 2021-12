Enquete: quais times serão rebaixados para a Série B?

A rodada derradeira do Brasileirão, no próximo domingo, 7, define quais clubes serão rebaixados à Série B. Entre o Palmeiras, com 39 pontos, o Vitória, 38, e o Bahia, 37, somente um escapará da degola e permanecerá na elite em 2015.

O Palmeiras é o único time que depende apenas das próprias forças. Para não depender de qualquer outro resultado, basta um triunfo à equipe alviverde. Se não ganhar, precisa torcer para que Vitória e Bahia não derrotem Santos e Coritiba, respectivamente, para escapar da volta à Segundona.

Já o Vitória precisa bater o Santos e torcer para que o Palmeiras não vença o Atlético-PR, em São Paulo. Qualquer resultado que não sejam os três pontos coloca o Leão na Série B em 2015.

Entre os três, o Bahia é o que tem a missão mais difícil. O time precisa ganhar o Coritiba, fora de casa, torcer para o Palmeiras peder e que o Vitória, no máximo, empate para se salvar.

