Enquete de A TARDE aponta Vitória como favorito no primeiro BA-VI decisivo

O Vitória saiu na frente em enquete realizada pelo A Tarde On Line sobre quem vai levar a melhor no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2010, domingo, 25, às 17h, no Estádio de Pituaçu. Para 77,12% dos internautas, o rubro-negro vence o primeiro confronto das finais do Baianão. Somente 22,88% acreditam na consagração tricolor. Iniciada no último domingo, 18, a enquete já conta com 45.509 votos (clique aqui e vote).



Os ingressos para o clássico já estão esgotados. As entradas para o setor da arquibancadas, que haviam sido colocadas à venda a partir desta quinta-feira, 22, acabaram no mesmo dia. Nesta sexta, 23, restavam somente 861 bilhetes para as cadeiras exclusivas aos torcedores do Bahia, mas todos foram vendidos pela manhã. Com isso, o Estádio de Pituaçu terá lotação máxima para o primeiro embate entre as duas principais equipes baianas.

