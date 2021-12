Enquete: como deveria ser a divisão das torcidas nos Ba-Vis?

O modo como é dividido as torcidas em clássicos do futebol brasileiro nos estádios ainda causa divergências de opiniões entre alguns torcedores. A baixa cota de ingressos disponibilizada pelo clube mandante para a torcida adversária causa polêmica entre torcedores que pretendem assistir a partida no setor do time visitante.

Em meio às opiniões, torcedores defendem desde a uma divisão mais igualitária no ingressos, até a criação de um setor para que torcidas mistas ocupem o mesmo espaço nas arquibancadas.

A exemplo do que vai acontecer no Ba-Vi deste domingo, 1º de março, o Vitória, que manda o jogo no Barradão, destinou 10% dos ingressos para o rival Bahia. Segundo o presidente do Leão, Carlos Falcão, a decisão foi tomada devido a questões que envolvem logística e segurança.

"Nós temos uma entrada exclusiva para os visitantes, e abrir mais espaço requer uma operação estrutural que vai gerar custos em reposição de alambrado e entrada da torcida rival. Vamos manter os 90% dos ingressos para o Vitória e 10% para o Bahia", afirmou.

