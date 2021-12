Empresário garante que Cristiano Ronaldo 'vai encerrar a carreira no Real'

Os rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid ganharam força nos últimos dias. De acordo com parte da imprensa europeia, o clube espanhol já teria acertado a venda do jogador para o Paris Saint-Germain, por 100 milhões de libras (R$ 573,7 milhões) e o negócio poderia ser concretizado já na próxima janela para transferências, em janeiro.

O empresário de Cristiano Ronaldo, no entanto, negou as informações e garantiu que o jogador pretende encerrar a carreira no Real. "Vocês falam de algo que todo dia gera uma nova especulação, uma história diferente. Se me perguntarem, o Cristiano Ronaldo vai encerrar a carreira no Real Madrid, com certeza. Ele vai ficar e vencer por muitos anos", declarou Jorge Mendes em entrevista à Sky Sports.

Além do PSG, o Manchester United já teria demonstrado o interesse de repatriar o atual melhor jogador do mundo, de acordo com a premiação da Fifa. No entanto, seria mesmo o clube francês quem mais ofereceu dinheiro para tirá-lo do Real. E os espanhóis, segundo os rumores, já estariam decididos a vender seu principal astro.

Enquanto os boatos não são confirmados ou desmentidos, Cristiano Ronaldo continua no Real Madrid. Ele estará em campo neste domingo, quando a equipe duela fora de casa com o Sevilla pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol.

