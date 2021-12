Empresa de Ronaldo anuncia parceria com Rafael Nadal

A 9ine, empresa de marketing esportivo de Ronaldo, anunciou nesta quinta-feira, 27, seu mais novo cliente, o tenista número 1 do ranking mundial, Rafael Nadal. A empresa do ex-atacante firmou parceria com a Goramendi Siglo XXI, empresa que detém, mundialmente, os direitos de imagem do espanhol. Assim, a agência brasileira passa a ser a representante oficial de Nadal, de 27 anos, no Brasil.

O acordo de colaboração dá à 9ine poder de negociar os contratos publicitários de Nadal em todo o território nacional. Segundo Marcos Buaiz, sócio e diretor-geral da empresa, a forte influência e a imagem do atleta diante das marcas influenciaram na negociação.

"Vamos atrás das melhores parcerias, assim como fazemos para todos os nossos atletas. Não há dúvidas de que Nadal traz a possibilidade de excelentes associações com grandes anunciantes, principalmente com a aproximação dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o que potencializa ainda mais as oportunidades para o atleta no Brasil."

Ronaldo, que acompanhou as partidas de Nadal no Rio Open, semana passada, endossou o discurso do sócio. "Nadal é muito mais do que um novo parceiro. É um ídolo que todos nós na 9ine aprendemos a admirar pelo grande talento que tem dentro das quadras e pela pessoa que é. Sou um grande fã dele".

Rafael Nadal se junta ao grupo de grandes atletas agenciados pela 9ine, como Neymar, Anderson Silva, Leandro Damião, Lucas e Rubens Barrichello.

