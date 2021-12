Empolgado, Bida se prepara para estrear no Serrano

Os jogadores do Serrano trabalham em ritmo forte antes da estreia no Baianão, dia 1º, contra o Feirense. A semana foi de treino físico pesado no forte calor de Porto Seguro, onde o time deve mandar seus jogos, sobretudo para o meia Bida, maior contratação da equipe para o torneio.

"Todo o elenco evoluiu muito nos últimos dias. Eu perdi mais de três quilos, ganhei condicionamento físico, e ainda temos mais de 15 dias de preparação", disse o atleta, que fará sua estreia no próximo domingo, em amistoso contra a seleção de Itarantim.

