Emoção e silêncio marcam velório coletivo de vítimas de acidente aéreo

A forte chuva que cai em Chapecó na manhã deste sábado, 3, não espantou o público que aguardou desde cedo a chegada dos corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia com o time da Chapecoense. Os corpos chegaram por volta das 11h25 (horário de Salvador) ao estádio, depois de um cortejo que percorreu as ruas da cidade. As arquibancadas lotaram de torcedores que, emocionados, se abrigaram debaixo de capas e guarda-chuvas.

Em várias partes do estádio que recebeu o funeral coletivo vê-se faixas em agradecimento ao povo da Colômbia, país onde ocorreu o acidente e que prestou o atendimento e o resgate das vítimas. Na última quarta-feira, 30, uma cerimônia muito emocionante em homenagem às vítimas foi realizada no estádio de Medellín, exatamente no horário em que seria disputada a final da Copa Sul-Americana.

Alguns torcedores levaram à Arena Condá, inclusive, a bandeira colombiana. "Colombia, gracias por todo", é o que diz uma das faixas. Outra, em inglês, diz "A todo mundo, o que nos resta é agradecer".

"O carinho que eles [colombianos] tiveram com todo o povo chapecoense, com todos os brasileiros, foi muito comovente. Por mais que a gente queira demonstrar o quanto estamos gratos, não há palavras para dizer o quanto estamos honrados por tê-los como irmãos, vizinhos. Eu acho que Deus colocou uma nação muito nobre, muito educada e cheia de princípios para ensinar para todo mundo a fraternidade e a solidariedades. Esses professores são os colombianos", disse Gustavo Braun, corretor de seguros que levava uma das faixas.

Honras militares

Os corpos de 50 vítimas do acidente aéreo chegaram a Chapecó por volta das 8h30 (horário de Salvador). Eles foram transportados em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Os corpos foram recepcionados com honras militares no aeroporto da cidade.

Embaixo de chuva, a cerimônia fúnebre foi acompanhada por familiares das vítimas, pelo presidente Michel Temer (PMDB) e autoridades políticas e militares. Inicialmente, estava previsto que o peemedebista iria participar apenas no evento no aeroporto, mas ele decidiu seguir para o velório coletivo na Arena Condá.

Com a mudança, Temer vai entregar no estádio a Medalha de Ordem do Mérito Desportivo para as famílias das vítimas.

Após a cerimônia no aeroporto, os corpos saíram em cortejo pela cidade, que foi acompanhada por meio de telões pelos torcedores que estão no estádio. Com a aproximação, a torcida se emocionou e gritou "Chape, Chape". Mas depois se calou em um silêncio em respeito às vítimas durante a entrada dos corpos na Arena.

Toda cerimônia foi realizada embaixo de forte chuva. As vítimas foram homenageadas de diferentes formas: com mensagem do Papa Francisco, com nomes escritos em camisas brancas, balões brancos soltos no ar e em discursos emocionados.

Após o velório, os corpos serão encaminhados para o enterro. Alguns vão continuar em Chapecó, mas a maioria segue para suas cidades natal.

