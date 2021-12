Emissoras de TV mostram jogadores do Grêmio nus em vestiário

As emissoras de TV Fox Sports e SporTV mostraram na noite desta quarta-feira, 29, imagens que vão muito além do futebol. Após a vitória do Grêmio diante do Lanús, da Argentina, que deu ao time brasileiro o título da Copa Libertadores, as equipes tiveram acesso ao vestiário e acabaram flagrando alguns jogadores do jeito que vieram ao mundo.

O primeiro a entrar no espaço foi o jornalista Vagner Martins, da Fox Sports, que conversou com alguns atletas. Entretanto, durante as entrevistas, o cameraman acabou filmando alguns gremistas nus ou cobertos apenas com uma toalha.

Um deles foi o goleiro Paulo Victor, que conseguiu se cobrir com rapidez para evitar o lance. “Não vou te mostrar não, Paulo Victor, pode ficar tranquilo”, diss o repórter no momento.

Para não mostrar ainda mais, o segurança do clube pediu para a equipe se afastar. Mas, durante o movimento da câmera, as imagens mostraram a bunda de Arthur e o pênis de Leo Gomes. “O cara está pelado, amigo”, disse o segurança durante a transmissão ao vivo.

Já as câmeras da SporTV também agiram de forma indiscreta dentro do vestiário. Durante a entrevista de Roger Flores a Marcelo Grohe e o preparador de goleiros do Grêmio, para o programa Troca de Passes, a bunda do volante Maicon chama a atenção ao fundo.

Bunda do volante Maicon aparece durante entrevista do Troca de Passes (Foto: Reprodução | SporTV)

