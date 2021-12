Emissoras de TV flagram CR7 desabafando com Benzema; veja

Câmeras de TVs espanholas flagraram o jogador Cristiano Ronaldo, o CR7, desabafando com Benzema em campo, durante a derrota do Real Madrid por 4 a 3 para o Schalke 04 em casa. Mesmo com a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, o craque não ficou satisfeito com o resultado e disse ao colega: "Que vergonha, que vergonha!".

adblock ativo