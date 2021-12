Emerson Sheik treina separado do elenco corintiano

Com o seu futuro no Corinthians ainda indefinido, Emerson Sheik treinou separado do elenco na manhã desta terça-feira. O atacante ficou na academia do CT do Parque Ecológico fazendo exercícios sob supervisão do preparador Eduardo Silva enquanto o restante do grupo foi a campo e realizou trabalho tático e de finalizações. A justificativa para Emerson treinar separado foi que, como ele faltou ao treinamento de segunda-feira (alegou problemas particulares), deveria compensar a ausência com uma sessão específica de exercícios físicos.

Fora dos planos de Mano Menezes, o atacante pode deixar o Corinthians antes da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, dia 20, contra o Atlético-MG, fora de casa. O seu empresário, Reinaldo Pitta, chegou a se reunir com a diretoria do Botafogo, para tratar da transferência do jogador.

O que a diretoria do Corinthians pretende é encontrar algum clube disposto a pagar integralmente o salário de Emerson, que recebe R$ 520 mil por mês. O problema é que até agora tanto Botafogo como Atlético-MG se ofereceram apenas para bancar metade do salário do jogador. O restante continuaria sendo pago pelo Corinthians, em uma operação semelhante à feita com o São Paulo no empréstimo de Alexandre Pato. Emerson, 35 anos, tem contrato com o Corinthians até o meio de 2015.

Um dos principais amigos de Emerson no elenco do Corinthians com quem joga desde 2011, o lateral-esquerdo Fábio Santos revelou que o atacante está abatido com sua situação. "Ele é um cara muito alegre, mas é natural estar chateado agora por não estar jogando. Ficando ou não ficando aqui, o nome dele já está marcado na história do clube por tudo o que fez no Corinthians", disse.

