Emerson Sheik comemora vitória com selinho em amigo

Atacante do Corinthians, Emerson Sheik usou a sua conta no Instagram para postar uma foto que vem repercutindo muito nas redes sociais. Na imagem, ele celebra a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Coritiba com um selinho no amigo Izaac Azar, chef de cozinha e dono de um restaurante em São Paulo.

Na legenda da imagem, Sheik deixou uma mensagem "para os preconceituosos". "Tem que ser muito valente para celebrar a amizade sem medo do que os preconceituosos vão dizer. Tem que ser muito livre para comemorar uma vitória assim, de cara limpa, com um amigo que te apóia sempre. Hoje é um dia especial. Vencemos, estamos mais perto dos líderes".

Após a repercussão da imagem, o amigo de Sheik, Izaac, afirmou que a foto é dedicada "para aqueles que defendem absurdos como a cura gay".

"Ele é um grande amigo meu. Sou pai de duas filhas, minha mulher está grávida de nove meses. Costumo cumprimentar minhas filhas com um selinho. Somos todos seres humanos. Essa foto é para aqueles que defendem absurdos como 'cura gay'. O Sheik estava com a namorada e gosta de mulher. Não tem polêmica nenhuma", disse, em entrevista ao site Globoesporte.

Izaac ainda lembrou do beijo entre Maradona e Caniggia, nos anos 1990. "Já vimos essa cena outras vezes no futebol argentino. É preciso parar com a homofobia. O mundo de hoje não admite mais essa coisa".

