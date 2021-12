Emerson Leão e mais três atletas do Goiás são detidos após confusão

O técnico do Goiás, Emerson Leão, foi detido pela Polícia Militar após agredir o radialista Roque Santos no fim da partida que terminou com o placar de 2 a 2, entre Vitória e Goiás, na quarta-feira, 22, no Barradão.

Além do treinador do clube esmeraldino, o radialista da Metrópole vai prestar queixa contra os atletas Rafael Moura, Romerito e Marcão, sob a acusação de agressão.

O atacante Rafael Moura chegou a agredir o repórter com um soco no rosto, levando-o a cair no gramado e a sangrar.

Emerson Leão e os atletas foram levados para a 10ª Delegacia, que fica em Pau da Lima, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Depois de ouvir o depoimento, o delegado Pedro Andrade lavrou termo circunstanciado caracterizando crime de agressão corporal leve, para encaminhamento à justiça criminal. Eles deixaram a delegacia na madrugada desta quinta, 22, sob xingamentos de torcedores do Vitória, rumo ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação, por não estarem portando documentos.

