Emerson Fittipaldi fala sobre a temporada 2015 da F1

O dia 10 de setembro de 1972 entrou para a história do automobilismo brasileiro. Na ocasião, no GP da Itália, no tradicional circuito de Monza, Emerson Fittipaldi, 68, conquistou o primeiro título mundial de um piloto do país. Era o primeiro de oito triunfos que o Brasil teria na categoria, com mais um do próprio Emerson (em 1974), três de Nelson Piquet e três de Ayrton Senna. Nem mesmo o aniversário de 5 anos de Vitória (caçula dos sete filhos), impediu que o bicampeão concedesse entrevista exclusiva ao A TARDE. Durante a festa, realizado na última quarta-feira, Emerson conversou com a reportagem. No bate-papo por telefone ele falou sobre os problemas do automobilismo brasileiro, os bons desempenhos nas pistas dos netos Pietro e Enzo, além, é claro, sobre a Fórmula 1.

A temporada 2015 da Fórmula 1 se inicia no próximo domingo, no GP da Austrália. Quais são suas perspectivas para o campeonato? Acredita que a Mercedes, mais uma vez, vai seguir soberana?

Eu acredito que, sim... Vejo eles à frente dos demais, assim como em 2014, quando foram campeões e vice no mundial de pilotos [com o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg, respectivamente], além de campeões no mundial de construtores. Mas quem sabe... Acho que nessa temporada podem surgir novas surpresas.

Curiosamente, nos treinos da pré-temporada realizados em Barcelona, há uma semana, a Ferrari e a Williams foram tão bem quanto a Mercedes...

Exatamente. Pelo que vi nos testes, minha expectativa é que a Williams, com o Felipe (Massa) e Valtteri Bottas, possa chegar perto da Mercedes. Mas é difícil você prever muita coisa agora. Por que, por exemplo, você não sabe o quanto de combustível uma Ferrari, uma Mercedes, uma Lotus tinham no carro. Será que correram com o tanque cheio ou vazio? Então até a classificação do primeiro grid, ficará tudo no campo da especulação e nas hipóteses.

Mas será que vai haver mesmo o GP da Austrália (dia 21)?

Afinal, na última quarta-feira, pilotos e dirigentes cogitaram um boicote para a prova. A principal reclamação dos dirigentes foi a falta de transparência e consistência nas informações relativas ao acidente do espanhol Fernando Alonso nos testes em Barcelona. O jornal alemão Build levantou, inclusive, a hipótese de que Fernando Alonso teria levado uma descarga elétrica dentro do cockpit da McLaren.

Ah, vai. Vai sim. Não tenho dúvidas. Inclusive, eu estava na Espanha quando ocorreu o acidente. Lá, antes dessa matéria (do jornal Build) já havia o boato desse 'choque, descarga elétrica', mas não foi confirmado. Depois, falaram do vento, que o forte vento tinha sido a causa do acidente com o Alonso. Uma coisa é certa: precisam apurar e descobrir o que, de fato, aconteceu.

Ano após ano, presenciamos mudanças consideráveis na Fórmula 1. Em 2014, tivemos, dentre outras novidades, numeração fixa e pontuação dobrada na última etapa. Em 2015, a principal será a relargada parada partindo após a entrada do carro de segurança. O que acha disso?

Eu acho interessante algumas mudanças. Ano passado, por exemplo, tinha-se um receio de a temporada ser chata, entediante... Foi longe disso e fiquei surpreso pela quantidade de ultrapassagens. As corridas ficaram mais dinâmicas. A única coisa que reclamavam, e muito, era o barulho do motor, que, curiosamente, não se ouvia mais. Eu gostei, mesmo não sendo aquele barulho estridente, de um motor roncando alto. Acho que toda mudança é válida se for em prol da melhora do esporte, e da segurança.

A previsão era que este ano, a Fórmula 1 tivesse um teto orçamentário. Mas, o grupo estratégico da categoria - Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams e Lotus - vetou a mudança pelo menos para 2016. Não acha que a categoria está perdendo o encanto por conta do desequilíbrio muito grande entre as equipes?

Eu acho que esse é o momento ideal para que o bom piloto apareça. Isso sim.

Mas, atualmente, nem sempre vemos pilotos na Fórmula 1 apenas por conta do talento. Por exemplo, a petrolífera venezuelana PDVSA 'bancou' em 2011 a ida do piloto Pastor Maldonado para a Williams, com 45 milhões de libras esterlinas...

Tá, tudo bem. Foi um fato, Ok! Mas não vejo nisso um problema. Ao contrário, sinto falta disso aqui no Brasil. Uma empresa patrocinar, bancar um piloto brasileiro na Fórmula 1. É aquela coisa: seria dado 'um empurrão, uma ajuda'... Mas quem não tem talento, não fica na categoria. Talento, meu caro... Talento. Este, sim, é o essencial. Vejamos... Posso lhe citar o exemplo do Max Verstappen. Preste atenção neste nome! Ele só tem 17 anos e irá pilotar o carro da Toro Rosso esse ano. Apesar de ser filho do Jos Verstappen [que disputou 8 temporadas de Fórmula 1], chegou à categoria por seu talento, e para isso não teve patrocínio de nenhuma grande empresa...

Já que falou em talento, qual sua expectativa sobre o brasileiro Felipe Nasr, que vai estrear na categoria e pilotar o carro da Sauber?

Espero que ele tenha sucesso, pois é um piloto jovem, arrojado. Ele vai correr na Sauber, que tem o motor da Ferrari. É o primeiro ano dele na Fórmula 1. Apesar de ter ido bem na GP2 [em 2014, acabou em 3º lugar], é preciso ter calma.

Você falou em 'calma', e em 2012, em entrevista ao IG, você afirmou que Bruno Senna (sobrinho de Ayrton Senna) "é um bom piloto, mas falta experiência na Fórmula 1". Ainda mantém tal discurso?

Ele é realmente muito bom, mas chegou tarde na Fórmula 1 [onde correu entre 2010 e 2012]. É muita responsabilidade, muita pressão. Torço muito por ele onde quer que esteja [Bruno Senna assinou com a McLaren GT e, em 2015, irá Mundial de Endurance da FIA].

Passados 21 anos da morte de Ayrton Senna, o Brasil ainda sente a falta de um ídolo na Fórmula 1. Na sua opinião, por que Rubens Barrichello, Felipe Massa e outros que já passaram na categoria desde então não conseguiram conquistar tal posto?

Minha opinião é que o Barrichello e Felipe [Massa] deram muito certo. São grandes talentos. O Felipe ganhou um vice campeonato e chegou quase lá [(em 2008, o paulista ficou um ponto atrás do então campeão Lewis Hamilton, na época piloto da Mc Laren]. Mas todo país tem um ciclo. O Brasil teve o Fittipalti, Nelson Piquet, Ayrton Senna... Ficamos mal acostumados.

O Nelson Piquet anunciou que vai voltar às pistas esse ano para disputar Porsche GT3 Cup Brasil, em Curitiba. O fã do automobilismo pode também, quem sabe, esperar o retorno do Fittipaldi?

(Risos) Já voltei! Em novembro de 2014, realizei o sonho de dirigir uma Ferrari (modelo 458 Itália) nas Seis Horas de São Paulo [corrida que fez parte da etapa nacional do Mundial de Endurance]. Foi muita emoção eu ter pilotado a Ferrari, por toda a história que a equipe tem. Eu nunca imaginei que depois de tantos anos eu ainda fosse correr pela Ferrari. Todos os meus sensores de piloto voltaram a trabalhar de novo. Quem sabe não volte a disputar novamente as Seis Horas de São Paulo esse ano...

Nenhum dos seus filhos mais velhos quis saber de automobilismo, mas, em compensação, você tem dois netos, o Pietro e o Enzo, brilhando no esporte. Como é para você acompanhar as primeiras conquistas deles?

É muito gratificante. O Pietro [de 18 anos] foi campeão da Nascar e da Fórmula Renault inglesa. O irmão dele, o Enzo [13], foi campeão de Kart nos Estados Unidos. E meu filho mais novo, Emmo [8], está dando suas primeiras voltas no Kart. O Pietro fica 24 horas com o automobilismo na cabeça, é obcecado, tem uma preocupação em acertar sempre, e é perfeccionista: quer saber de tudo.

Você já consegue vislumbrar o Pietro na Fórmula 1?

Ainda não. O Pietro tinha a realização do sonho americano, de correr na categoria principal da Nascar (foi campeão da categoria Limited Late Mode da Nascar), mas agora vai correr na F-3 europeia. Aos poucos, vai adquirindo experiência, rodagem. Mas é preciso calma. Tudo tem seu tempo até chegar à Fórmula 1.

E nas três novas gerações juntas: Piquet, Senna e Fittipaldi, na Fórmula 1, dá para sonhar com isso?

Com certeza. Tem o Pedro Piquet (campeão da Fórmula 3) , tem o próprio Pietro Fittipaldi. Está faltando um Senna agora... mas é possível, sim, sonhar com esse cenário na Fórmula 1.

Como você enxerga o cenário atual do automobilismo brasileiro?

Primeiro, é preciso construir mais bons autódromos no Brasil. Atualmente, só tem Interlagos (em São Paulo). E, além disso, é preciso investir nas categorias de acesso, de baixo custo.

Você acredita que a paixão do brasileiro pelo automobilismo acabou?

Falta motivação no automobilismo, a paixão não acabou, mas o sentimento esfriou, pois falta um brasileiro vencendo, que dê aquele entusiasmo.

adblock ativo