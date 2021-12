Embargo só do lado externo

Na terça-feira, 7, a pedido do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério Público Federal promoveu uma audiência na sede do órgão, no Corredor da Vitória. Em pauta: solucionar o impasse envolvendo o embargo das obras de reforma do Estádio de Pituaçu.

Até agora, por solicitação da Conder, apenas ações consideradas essenciais e que, se “ficassem paralisadas”, poderiam causar prejuízos ambientais e econômicos estão permitidas.

“Referem-se à colocação de portões e esquadrias, manutenção do gramado, revestimento dos taludes e concretagem de pisos internos. Apenas estes pontos estão autorizados”, explicou o superintendente do Ibama, Célio Costa Pinto.

Ainda de acordo com ele, foi uma determinação judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, “impetrada por várias entidades de classe e ambientalistas da Bahia”, que os levou a fiscalizar as obras na praça esportiva, além de reformas realizadas nas proximidades das avenidas Paralela e Octávio Mangabeira.

“O Ibama foi intimado da decisão no final de agosto, no dia 29, através da Procuradoria Jurídica do Órgão em Brasília, e a partir daí iniciou o trabalho”, explica o superintendente.

No total, foram mais de 30 empreendimentos nestas duas regiões notificados por não terem apresentado a documentação necessária – licenças ambientais e alvarás de construção. Outras duas obras, ainda, sofreram embargo pelo mesmo motivo: os serviços de terraplanagem no Canal de Mussurunga, realizados pela prefeitura, e a construção do cemitério Memorial da Paz, da Empreendimentos São José Ltda.

Sobre Pituaçu, Célio ressalta as principais áreas afetadas, até agora, com a reforma: “O entorno, principalmente, a nova via que dá acesso à Avenida Paralela. O estádio está localizado no bioma da Mata Atlântica, e parte deste habitat foi perdido. Não sei quantificar. Porém, a perda não foi pequena. Por conta desta irregularidade, o Ibama multou a Conder em R$ 2.500.000,00”.

Além da falta da Licença ambiental e Autorização de supressão vegetal, a Conder não apresentou cópia do Alvará de Construção e Reforma – documento emitido pela Prefeitura Municipal de Salvador–, segundo nota divulgada na última segunda-feira e confirmada pelo superintendente Célio Costa.

Sem autorização – Por sua vez, a presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), Maria Del Carmen, confirma que de fato não existia uma licença ambiental.

“De fato, licença ambiental não tínhamos. Em nossas mãos, estava um parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado liberando as obras”, dizia a dirigente, antes do início da reunião a portas fechadas.

Del Carmen ainda passou a responsabilidade para a prefeitura sobre a ausência do documento. “Tivemos uma reunião no dia 29 de janeiro com a Superintendência Municipal de Meio Ambiente, foram definidos os estudos necessários para o licenciamento. Entregamos estes documentos, no dia 4 de abril e, até então, a prefeitura não se pronunciou, o mesmo ocorrendo com a solicitação do alvará de construção", explicou.

Sem culpa – Do outro lado, o superintendente municipal de Meio Ambiente, Luiz Antunes, preferiu ser mais cauteloso.

“Nas reuniões que tivemos para aprovar uma série de medidas essenciais para a liberação da licença, faltou quorum. Então, não se teve como analisar. Sobre as obras, volto a falar: foi um procedimento que não percorreu os trâmites em conformidade com o ordenamento jurídico. Uma expressão do poder do Estado”.

Ações – Presente também na reunião, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Afonso Florence, acabou assumindo a ação irregular por parte do governo estadual.

“A licença foi pedida em tempo hábil. Mas, o compromisso do governo em disponibilizar o mais rápido possível a obra, fez com que tocássemos a obra”, disse. Ele ainda destacou a nova estratégia governamental: “Nos estamos respeitando as prerrogativas municipais, porém, por orientação do Ministério Público Estadual, recorremos a atribuições suplementares do governo, através do Instituto do Meio Ambiente (IMA), no âmbito do licenciamento ambiental. Sendo assim, a Conder recorrerá a um órgão ambiental do Estado, para que seja concedido o processo de licenciamento. O licenciamento que sair primeiro será usado para a conclusão da obra”, explicou Afonso.

A expectativa é que a liberação ocorra num prazo máximo de dez dias. “Nossa expectativa é que seja bem antes disso,”.

