Embalado, Brasil encara Japão em amistoso nesta terça-feira

Embalada pela vitória de 2 a 0 sobre a Argentina e pela consequente conquista do Superclássico das Américas, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão em amistoso nesta terça-feira, 13, às 7h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Cingapura, em Cingapura.

Os brasileiros ainda não perderam na volta do técnico Dunga ao comando do escrete canarinho. Além do triunfo sobre os argentinos, bateram Colômbia e Equador por 1 a 0, no mês passado.

Dunga, porém, tem consciência de que a sequência de bons resultados traz ainda mais responsabilidade, pois aumenta a expectativa sobre uma Seleção Brasileira que ainda vive sob a desconfiança dos 7 a 1 sofridos para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo. O treinador, por isso, cobra muita concentração de seus comandados.

"No futebol é preciso trabalhar em cima de resultado e de qualidade, porém, sabemos que as cobranças sempre estarão por perto. Se contra o Japão entrarmos sem concentração, as críticas vão voltar e falarão que a Seleção Brasileira não é mais a mesma. Por isso, precisamos estar sempre focados no jogo", disse Dunga.

Os jogadores brasileiros vão mostrando que estão assimilando bem o discurso da comissão técnica e sabem que o esforço em campo e a entrega em busca do resultado são fundamentais.

"Nosso treinador não gosta de perder e estamos incorporando isso, assimilando essa nova identidade. Mas sabemos que isso não significa que estejamos prontos para competir em alto nível. Estamos começando um novo trabalho e por isso a entrega em campo é fundamental. O esforço tem que ser sempre em alto nível, pois nem sempre as coisas funcionam como queremos", disse o atacante Neymar.

Dunga não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo, porém, existe uma dúvida na zaga. Isso porque David Luiz reclama de dores na coxa direita e se for vetado, Gil assume o posto.

Pelo lado do Japão, o técnico mexicano Javier Aguirre, que também está iniciando, viu seu time vencer a Jamaica por 1 a 0 em amistoso disputado na semana passada e acredita que seus comandados podem fazer um bom jogo contra o Brasil. Para ele o teste será muito importante para os asiáticos.

"A Seleção Brasileira é um grande termômetro para quem, como eu, está iniciando um trabalho e tentando implantar uma nova filosofia de trabalho a um grupo de jogadores que tem qualidade e muita disposição. Acredito que podemos mostrar um bom desempenho e fazer um grande jogo contra o Brasil", analisou Javier Aguirre.

Em termos de escalação, Aguirre deverá repetir o time que derrotou a Jamaica. Inclusive, vai manter no time o meia Shinji Kagawa, do Borussia Dortmund, da Alemanha, que não vinha sendo chamado por conta de problemas de saúde, se mostrou recuperado de crises de concussão e mostrou bom desempenho contra os jamaicanos.

