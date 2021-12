Embaixadas do Flamengo se reúnem em Salvador para assistir partida após tragédia

As embaixadas do Flamengo, FlaBahia e AxéFla, irão se reunir nesta quinta-feira, 14, para assistir a partida do rubro-negro contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara. O jogo será realizado no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília). A disputa ocorre seis dias após a tragédia no CT do Flamengo, em 8 de fevereiro. No acidente, 10 jogadores da base (de 14 a 16 anos) morreram e três ficaram feridos.

A semifinal com o clássico FlaxFlu estava prevista para ser realizada no dia 9 de feveiro, porém foi adiada após o incêndio que ocorreu na manhã do dia 8.

Horas antes da partida desta quinta, integrantes da embaixada FlaBahia se reuniram por volta das 7h30 para uma Missa de Sétimo Dia. O evento póstumo ocorreu na Igreja Nossa Senhora da Providência, no bairro da Saúde, e foi realizado pelo Padre Jorge Geraldo.

O acólito da igreja, José Alcides, afirma que a decisão de promover uma missa em Salvador foi definida de forma coletiva. "Nos reunimos e fizemos a missa em homenagem ao Flamengo e aos familiares [das vítimas]", explica.

Para Alcides, o significado do Flamengo vai além de um time sediado no Rio de Janeiro. "O sofrimento é grande, porque não importa onde é a sede do Flamengo. Nós [torcedores] estamos no Brasil e no mundo. O sofrimento é um só. Ainda possuímos a agonia, porque há três jovens em recuperação", conta.

Também presente na missa, o diretor da embaixada FlaBahia, Marcelo Gomes, sinaliza o carinho presente no time e na torcida pelos jovens. "O Flamengo sempre valorizou a base, vemos como exemplos recentes os jogadores Vinicius Junior e o Lucas Paquetá. Acabamos construindo um carinho grande, ao ponto de chamá-los de 'garotos do Ninho', porque estão lá desde criança. A dor da perda foi exatamente por isso, porque os vemos desde de criança, temos orgulho da nossa base", relata.

O jogo desta quinta reserva grandes emoções. "Iremos rezar o Pai Nosso e fazer um minuto de silêncio antes da partida começar. Recebemos também o comunicado do Flamengo informando que amanhã todas as embaixadas se reunirão ao redor do país para fazer uma oração conjunta", conta Gomes.

A embaixada FlaBahia se reúne no restaurante Mariposa, localizado no shopping Mundo Plaza, na avenida Tancredo Neves. Já a Axé Fla realiza a concentração no Recanto do Imbuí, localizado na praça principal do bairro.

Homenagens

A torcida flamenguista aguarda que nesta quinta ocorram algumas homenagens para os 10 jovens que morreram no incêndio. Nesta semana, o jogador William Arão informou através das redes sociais que a mãe de Rodolfo Landim, uma das vítimas, solicitou que o atleta utilizasse uma camisa com o nome do jovem como forma de homenageá-lo. Arão, que está convocado para disputar a semifinal, confirmou que irá acatar com o pedido.

Nesta quarta o Vasco disputou a semifinal contra o Resende e incluiu em sua camisa uma bandeira do Flamengo, em homenagem aos jovens que faleceram. A mensagem era composta também pela frase "Em frente juntos".

Na manhã desta quinta o Flamengo utilizou as redes sociais para divulgar o jogo com a frase "É dia de vestir o manto! Por eles". Na camisa estava a hashtag #Nossos10, relacionando com os jovens. Na legenda o time solicita que cada torcedor utilize uma camisa rubro-negra, independente do ano, modelo ou cor.

