Emanuel encerra oficialmente a carreira no vôlei de praia

O supercampeão do vôlei de praia, Emanuel, encerrou ontem oficialmente sua carreira. Ao lado de Ricardo, o atleta, que havia anunciado a aposentadoria na última semana, foi derrotados pela dupla Marco e Esteban Grimalt por 2 a 1 (15/21, 21/16 e 15/13), e foi eliminado do Grand Slam do Rio de Janeiro.

Emanuel tem 3 medalhas olímpicas (ouro em Atenas-2004, prata em Londres-2012 e bronze em Pequim-2008), é tricampeão do mundo, e venceu 10 temporadas do Circuito Mundial, além de ser dono de 2 ouros em Pan-Americanos.

