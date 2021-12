Em visita, Dilma elogia atletas brasileiros no Chile

Os atletas brasileiros que estão competindo nos Jogos Sul-Americanos, em Santiago, receberam uma visita inesperada nesta terça-feira, 11. A presidente Dilma Rousseff se encontrou com os esportistas antes de participar da cerimônia de posse de Michelle Bachelet, presidente eleita no Chile.

O encontro contou com a participação de 40 atletas, das seleções de handebol feminina, atual campeã mundial, e masculina, e do remo. "Estou muito feliz de estar aqui com os atletas brasileiros. Esse é um ano muito especial. Primeiro porque temos a Copa do Mundo e eu tenho a convicção que vai ser uma Copa fantástica. Segundo porque nós temos essa preparação para os Jogos Olímpicos", disse a presidente.

Dilma elogiou o desempenho dos brasileiros na competição sul-americana. "Até o momento nós já ganhamos 36 medalhas nos Jogos Sul-americanos e veja que estou falando apenas de medalhas de ouro. O segundo colocado está com 19 medalhas. E uma ótima notícia: as mulheres estão tendo um desempenho excepcional, fantástico", exaltou.

O número de medalhas de ouro do Brasil já aumentou para 38 nesta tarde de terça, horas após o encontro de Dilma com os atletas. O País segue liderando o quadro de medalhas com folga. São 82 medalhas, sendo 18 de prata e 26 de bronze.

