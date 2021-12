Em vídeo, Maguila pede para deixar clínica onde está internado

O ex-boxeador Maguila gravou um vídeo onde pede para deixar a clínica onde está internado em Itu, no interior de São Paulo. Aos 60 anos, um dos grandes nomes do boxe brasileiro sofre há anos de Encefalopatia Traumática Crônica, síndrome neurodegenerativa causada por frequentes golpes na cabeça, o mal dos pugilistas.

Mas ela não é exclusiva dos lutadores. As pesquisas mais recentes se debruçam sobre o futebol americano, hóquei e rúgbi. Não tem cura e é lentamente progressiva com uma sobrevida de 20 anos.

"Tô aqui nessa clínica internado, que a minha mulher me colocou aqui. Eu quero ir embora, mas a clínica não deixa. Estou há um ano e meio aqui. A clínica não quer deixar eu ir embora porque é propaganda para a clínica. Ela não quer deixar eu ir embora. Eu quero uma força de vocês aí, meu povo, para eu ir embora daqui", diz o ex-atleta, em imagens que circulam nas redes sociais.

Esposa de Maguila, Irani Pinheiro se disse surpresa com o vídeo e prometeu acionar na Justiça seus responsáveis. "Nós estamos tomando providências judiciais cabíveis e necessárias. Foi uma surpresa para nós também e, por enquanto, estamos apurando os fatos. Ficamos sabendo que foi um paciente da clínica que fez isso e, realmente, o Maguila precisa de cuidados. Não tem como ele ficar em casa. É lógico que agora está melhor do que estava, e com certeza quer vir embora, mas não dessa forma. Ninguém está forçando ele", disse ela ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!.

Maguila foi internado no fim 2017 mostrando agressividade e precisando receber alimentos por sonda porque não conseguia mastigar. Em sua última entrevista ao Estado, em 2016, o campeão brasileiro, sul-americano e mundial dos pesos pesados já havia passado por outros três internações e falava em voltar a trabalhar na TV.

