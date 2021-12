Em vídeo, Aurier ofende técnico e critica companheiros do PSG

A dois dias do confronto diante do Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, de tudo que o Paris Saint-Germain não precisa era de uma racha no grupo. Mas o lateral Serge Aurier parece não pensar assim. No sábado à noite, ele participou de um bate-papo por vídeo com seguidores do Twitter, onde ofendeu o técnico Laurent Blanc e criticou companheiros como Ángel Di María e Zlatan Ibrahimovic.

O vídeo, disponível na internet, foi produzido partir do site 'Periscope', de transmissão de vídeos online (streaming). Acompanhado de um amigo, Aurier respondia perguntas dos seguidores. Ao falar de Blanc, disse que o treinador é "uma bicha" e que "pega nos testículos" de Ibrahimovic e de todas as estrelas do time. O argentino Di Maria foi chamado "marionete" por Aurier, que ainda questionou a liderança de Ibrahimovic.

De acordo com o site do jornal esportivo francês L'Equipe, Aurier já foi afastado do elenco e não participa do jogo contra o Chelsea, terça-feira, em Paris. Já o jornalista Pierre Ménès, importante repórter do Canal+, disse no Twitter que conversou com Aurier e o jogador alegou que o vídeo foi adulterado.

adblock ativo