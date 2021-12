Em vídeo, Alan Ruschel promete retorno em breve ao Brasil

O lateral-esquerdo Alan Ruschel mandou mensagem nesta quarta-feira, 7, do hospital San Vicente, em Rionegro, na Colômbia, onde está internado em recuperação depois do acidente aéreo com a Chapecoense, na última semana. Em vídeo gravado pela equipe do hospital, o jogador agradeceu pela torcida e promete voltar ao Brasil o quanto antes: 'Logo estou de volta para ter minha recuperação', disse.

O jogador foi o primeiro dos quatro sobreviventes a sair da UTI e ir para o quarto do hospital, ainda sem previsão de alta. No vídeo, Ruschel caminha ajudado pelo médico do clube, o ortopedista Marcos André Sonagli, e se senta para mandar o recado. Na Colômbia, o lateral tem a companhia do pai, Flávio Ruschel, e da noiva, Marina Storchi.

No vídeo, ele diz: "Alô pessoal do Brasil e do mundo inteiro ligado na minha recuperação, aqui é o Alan Ruschel. Queria falar para vocês que estou me recuperando muito bem, que logo, logo estou no Brasil já de volta para terminar a minha recuperação lá também. E queria agradecer a todos pela força dada, pelos votos de carinho também que recebi, então, só tenho que agradecer a todo mundo. Muito obrigado!"

adblock ativo