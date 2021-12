Em viagem ao Japão, Neymar diz estar melhor de lesão

Um dos maiores astros do futebol mundial na atualidade, Neymar desembarcou nesta quinta-feira em Tóquio, capital japonesa, para filmar um comercial de uma marca de colchões. Como não podia ser diferente, foi recebido no Aeroporto Internacional de Haneda por uma multidão, cerca de 700 de fãs, que esperavam qualquer tipo de contato com o ídolo, mas foram contidos pelos seguranças.

Passado quase um mês de sua grave lesão nas costas, a preocupação ainda é com a recuperação, mas Neymar fez questão de tranquilizar. "Está tudo bem. Minhas costas estão melhorando. Estou quase 100%", declarou. "Espero ansiosamente me reunir com meus companheiros do Barça e ajudá-los a ganhar títulos."

Neymar ainda se recupera da dura entrada que sofreu nas quartas de final da Copa do Mundo, na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, dia 4 de julho, quando recebeu uma joelhada do lateral Zuñiga nas costas e fraturou a terceira vértebra da coluna cervical. Recentemente, enquanto aproveitava suas férias, o jogador foi visto na praia de Ibiza, na Espanha, usando um colete de proteção.

A previsão inicial era de que Neymar ficaria de quatro a seis semanas afastado de qualquer atividade física. Como o período está chegando ao fim, ele deve se juntar aos companheiros de Barcelona em breve. O astro trabalha para voltar aos gramados para a disputa do torneio amistoso Troféu Joan Gamper, dia 18 de agosto, quando o time catalão enfrentará o León, do México.

adblock ativo