Em vantagem, Vitória prega humildade contra o Bahia

O primeiro título do técnico Caio Júnior pode ser temperado por um recorde. Caso volte a vencer na final do Baiano deste domingo, 19, contra o Bahia, às 16 horas, o treinador será o primeiro a vencer quatro clássicos consecutivos na história.

Mesmo com tal respaldo, Caio não quer saber do clima de 'já ganhou'. Segundo ele, o mais importante é assegurar aquilo que todo torcedor rubro-negro deseja: o título.

"Na verdade, nem sabia desta inédita sequência de vitórias. Sinceramente? Minha preocupação é assegurar o título. Conseguimos chegar no momento que é um sonho de todos no clube e numa situação muito boa para sermos campeões. Se vier uma situação mais positiva com esta marco pessoal, ótimo", disse Caio.

Para não ficar com o título, o time do técnico Caio Júnior precisa perder com uma diferença de cinco gols. Tarefa complicada para o rival, mas que deixa Caio com as antenas ligadas.

"Existe uma boa vantagem, a certeza só teremos depois do jogo. O futebol dá abertura para acontecer surpresas históricas. Seremos competitivos durante os 90 minutos para alcançar o objetivo final", garante.

Apesar de toda cautela, o fato de ter praticamente força máxima é um ponto positivo para as pretensões do Leão. Apenas Luís Alberto foi vetado para a decisão no Barradão. Segundo Caio, fruto do time misto na Copa do Brasil.

"Temos 80% da nossa equipe inteira para o clássico. Teremos um campo pesado no Ba-Vi, bem diferente da Fonte Nova. É outro tipo de jogo. A tendência é de chuva e vai exigir mais dos jogadores. Foi bom poupá-los na Copa do Brasil", completou Caio Júnior.

Mesmo com o retorno de Marcelo Nicácio, Dinei, após os quatro gols diante do Bahia, permanece entre os titulares. Para Caio, seria uma injustiça tirar o carrasco do tricolor da partida derradeira.

Atordoado - O tricolor, por sua vez, entra em campo atordoado. Se não bastasse a histórica goleada sofrida na primeira partida da final, o extra-campo influi diretamente na formação da equipe.

A 48 horas da partida, após a saída de Joel Santana e, posteriormente, do auxiliar técnico Eduardo Barroca, o Tricolor de Aço seria comandado pelo preparador físico Eduardo Fontes.

Não será mais. Isto porque, quem estará no banco à frente do time será o auxiliar Chiquinho de Assis, que treinou o Olaria no Campeonato Carioca.

Apesar de contratado, o novo técnico Cristóvão Borges será apresentado apenas amanhã. É possível, porém, que ele vá ao Barradão acompanhar o time.

O certo é que os tricolores que terão uma árdua tarefa. Caso almejem ainda o bicampeonato, terão que findar um tabu de 27 anos.

Isto porque, a última vez que o Bahia derrotou o Leão pela vantagem que necessita para ficar com o título foi no dia 18 de maio de 1986: 5 a 0, pelo Baianão, na Fonte Nova.

