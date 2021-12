Em treino sob intenso calor, Tite indica seleção com dez remanescentes da Copa

O último treino da seleção brasileira antes do amistoso desta sexta-feira contra os Estados Unidos foi quente. Ao menos na temperatura, com registro de sensação térmica de 38ºC no estádio MetLife, onde a partida será realizada. Durante a atividade, aberta para a imprensa apenas nos primeiros minutos, o técnico Tite indicou que a inclusão de novidades entre os jogadores mais experientes deve ocorrer de forma lenta e gradual.

O treinador privilegiou dez dos jogadores que estiveram na Copa do Mundo da Rússia neste recomeço - a única novidade entre os titulares é o lateral-direito Fabinho. O jogador do Liverpool deve compor o setor defensivo ao lado de Thiago Silva, Filipe Luis e Marquinhos.

Com sinais de que vai optar pela mesma escalação que havia adotado no treinamento de quarta-feira, a seleção brasileira deve entrar em campo no amistoso de sexta com: Alisson; Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luis; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino.

Desses jogadores, Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar foram titulares na Copa do Mundo. Antes reservas na Rússia, agora Marquinhos, Filipe Luis, Roberto Firmino e Douglas Costa saem do banco para ganhar uma chance entre os titulares. O meia Willian é o único que deve começar esta nova fase da seleção no banco para dar lugar à entrada de Douglas Costa.

Palco do amistoso de sexta-feira contra a seleção da casa, o estádio MetLife é a casa dos New York Jets e New York Giants - times de futebol americano - e tem capacidade para 82.500 pessoas. Em 2026, deve receber jogos da Copa do Mundo.

