Em treino, Marquinhos faz mudanças no time para o Ba-Vi

O técnico Marquinhos Santos e seus comandados realizaram, nesta sexta-feira, 21, um treino na Fonte Nova, local do Ba-Vi de domingo, 23. Durante a atividade, o treinador do Bahia trabalhou posicionamento e cruzamentos na área, além de fazer duas modificações significativas para o clássico.

Na lateral direita, nada de improviso. O volante Rafael Miranda deu lugar para Diego Macedo. Contratado no início da semana, o ala já estreia com a camisa azul, vermelha e branca. Madson e Rafael Galhardo estão vetados pelo Departamento Médico.

No ataque, após duras críticas às atuações de Marcão, o camandante do Esquedrão resolveu sacar o atacante e colocar o jovem Jeam, de apenas 19 anos. Destaque nos juniores, o novo camisa 9 já enfrentou o Vitória este ano, mas pela base. No profissional, esta será a primeira vez.

