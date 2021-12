Em torno de 40, tricolores vão a jogo torcer por dignidade

Uma situação inédita para aquela que é a maior torcida do Estado. Final de campeonato em Salvador e dava para contar de um por um quantos torcedores do Bahia haviam no estádio neste domingo, 19, durante o jogo Ba-Vi, no Barradão, pela final do Baianão 2013. Eram, contados, 44.

E o mais curioso: só 13 usavam camisas do clube. Delas, claro, uma era do caricato Binha de São Caetano. Assim, não havia como o pequeno grupo de intrépidos tricolores fazer número no Barradão. Mesmo assim, eles levaram uma série de histórias para o estádio.

Praticamente nenhum acreditava no título. O discurso da maioria era o de torcer pela dignidade do clube. Da galera, alguns haviam parado no estádio meio por acaso.

Edielson Lima, que mora em Guarajuba, foi contratado por um grupo de rubro-negros para dirigir um van da Linha Verde para o estádio. Aproveitou e foi ver o Ba-Vi. Porém, assim que saiu o gol do Vitória, ele deixou as arquibancadas. "Quero mais é ir para casa", resmungou.

Outro que estava no Barradão induzido por rubro-negros foi Marivaldo de Jesus. Sua esposa e filha torcem pelo Vitória, queriam ver a final e insistiram para ele acompanhá-las.

Marivaldo aproveitou e também levou o filho mais novo David, de 6 anos. Os dois estavam entre os 13 de camisa do Bahia no Barradão. "Se o Bahia não perder, já estou feliz. Só quero a dignidade do meu time", comentava, com o clássico já em andamento.

O sentimento descrito ficou mais claro quanto Fernandão empatou o jogo. Na hora, cerca de dez dos herois já haviam saído do Barradão. Os 30 e poucos restantes explodiram de alegria com o gol.

"É um alívio não passarmos vergonha de novo. Pela primeira vez no ano, vi meu time jogar bem", comentou Ararilho Barreiros, exibindo um certo sorriso no fim do jogo.

