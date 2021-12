Em Teresina, Juazeirense perde para o River-PI na Copa do Nordeste

O Juazeirense foi até Teresina mas não conseguiu superar o time da casa e perdeu por 2 a 0 para o River-PI na noite desta quinta-feira, 26.

A equipe agora se prepara para pegar o Vitória domingo, 29, em casa, pelo Campeonato Baiano, e só volta ao Nordestão domingo, 5, contra o Sport, no Adauto Moraes.

O Cancão teve a chance de abrir o marcador logo aos sete minutos. O árbitro cearense Luiz César de Oliveira marcou pênalti após um lance de Emerson com o meia Osmar. Junior Paraíba foi para a cobrança e mandou na trave.

Aos 13, um novo pênalti, mas para o River-PI. Viola cobrou e abriu o marcador para o time de casa. E foi Viola que ampliou aos 19 minutos do segundo tempo.

River-PI 2 x 0 Juazeirense - 1ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste

Estádio: Lindolfo Monteiro, Teresina-PI

Quando: Quinta-feira, 26, às 19h (horário da Bahia)

Arbitragem: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE), auxiliado por Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (CE)

Cartão Amarelo: Amorim, Osmar; Braz, Sassá

Gols: Viola, aos 13 minutos do 1º/t, e aos 19 do 2º/t

River - Leandro, Rossales, Caíque (Gustavo), Oscar e Wesley; Amorim, Humberto (André) e Osmar; Rodrigo Tiuí, Júnior Paraíba (Ricardo Sena) e Viola

Juazeirense - Tigre, Nem (Diego Ceará), Emerson, Braz e Marquinhos; Capone, Waguinho, Patrik e Everlan (Ávine); Sassá (Danilo Bala) e Júnior Chicão.

