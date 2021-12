Em tarde de Jael, Bahia vence Lusa de virada e assume vice-liderança da Série B

Em jogo de muitos gols, o Bahia fez uma bela partida neste sábado, 28, e venceu a Portuguesa de virada, por 4 a 2, fora de casa, no Canindé, pela 17ª rodada da Série B. Os gols do Tricolor foram marcados por Alison e Jael, que fez três e foi um dos destaques da equipe. Zé Carlos e Luís Ricardo descontaram para a Lusa.



Com o triunfo, o Esquadrão assumiu a vice-liderança da competição, com 30 pontos, e retornou ao G4 após dez rodadas distante do grupo que se classifica para a Série A. Agora, a equipe do técnico Márcio Araújo enfrenta o Santo André para se manter entre os líderes, nesta terça-feira, 31, às 21h50, pela 18ª rodada da Segundona.

O jogo – Os contra-ataques explorados pelas duas equipes foram o principal destaque da partida. Com as jogadas de velocidade, os dois times deixaram espaços nas suas defesas. Aos 21 min de jogo, o Bahia falhou no lado esquerdo do setor defensivo, Paulo Sérgio percebeu a entrada de Zé Carlos na área e cruzou na cabeça do atacante, que mandou no canto direito de Renê para abrir o placar.



Dois minutos depois, o Esquadrão foi para o ataque e empatou a partida em uma cobrança de falta de Rogerinho, que mandou na área para Morais cabecear. O goleiro Wéverton espalmou a bola para o lado esquerdo e o zagueiro Alison apareceu livre para estufar as redes.

Aos 26, o Bahia melhorou, o meia Vander arriscou chute de fora da área e quase virou o placar ainda na primeira etapa, mas a bola explodiu na trave e sobrou para a defesa da Lusa, que afastou o perigo.



No segundo tempo, Márcio Araújo colocou Adriano no lugar de Vander e o Bahia ganhou velocidade no ataque. Em bela jogada de Rogerinho, Morais recebeu passe do meia e fez um lindo lançamento para Adriano na área. O zagueiro Domingos derrubou o atacante, cometeu o pênalti e foi expulso. Na cobrança, Jael bateu no canto esquerdo de Wéverton e virou o placar para o Tricolor.



O Bahia foi superior na segunda etapa e continuou pressionando a equipe paulista. Aos 13, o lateral-esquerdo Ávine, que fez uma bela partida, cruzou na medida para Jael, que aproveitou sua principal qualidade e cabeceou no canto direito do goleiro da Lusa para marcar o terceiro do Esquadrão.



Mesmo com um jogador a menos, a Portuguesa melhorou e conseguiu diminuir o placar aos 22 minutos, quando Paulo Sérgio recebeu bola na direita e tocou de primeira para Luís Ricardo dominar e chutar rasteiro no canto direito de Renê.



Após o gol da equipe paulista, Morais, que foi um dos destaques do Bahia, fez duas belas jogadas e deixou Jael e Adriano livres na área, mas os jogadores desperdiçaram as chances. Aos 31, o Tricolor permaneceu pressionando e Bruno Octávio aproveitou rebote do goleiro da Lusa para pegar de primeira de perna esquerda, mas a bola bateu no travessão.



Quando o jogo caminhava para o final, o zagueiro Alison acertou o cotovelo em Zé Carlos e o árbitro expulsou o jogador. Após o lance, a Portuguesa foi para o ataque, mas Malaquias, que entrou no lugar de Héverton, desperdiçou bela chance dentro da área, quando pegou de primeira e mandou para fora.

Aos 40 min, Ávine puxou contra-ataque com velocidade e tocou para Morais, que apareceu novamente na partida e lançou Jael no lado direito. O atacante dominou da entrada da área e chutou forte, no canto de Wéverton, para sacramentar o triunfo do Esquadrão, marcar seu terceiro gol na partida e sétimo na Série B, empatando com Rodrigo Gral na artilharia do Bahia na competição.

Portuguesa 2x4 Bahia



Estádio Canindé, em São Paulo



Portuguesa: Wéverton; Paulo Sérgio, Domingos, Thiago Gomes e Maurício; Acleisson (Henrique), Luís Ricardo (Ronaldo), Marco Antônio e Héverton (Malaquias); Zé Carlos e Fabrício. Técnico: Vadão.

Bahia: Renê; Jancarlos, Alison, Nen (Vagner) e Ávine; Fábio Bahia, Bruno Octávio, Vander (Adriano), Morais e Rogerinho (Leandro); Jael. Técnico: Márcio Araújo.



Gols: Zé Carlos (aos 21 min da 1ª etapa) e Luís Ricardo (aos 22 min da 2ª etapa) para a Portuguesa; Alison (aos 23 min do 1º tempo) e Jael (aos 3, 13 e 40 min do 2º tempo) para o Bahia.

Cartões amarelos: Paulo Sérgio, Acleisson, Domingos e Zé Carlos (Portuguesa); Jancarlos, Nen e Adriano (Bahia).

Cartão vermelho: Domingos (Portuguesa) e Alison (Bahia).

Árbitro: Marcos André Gomes da Penha (ES).

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires(ES) e Gelson Pimentel Rodrigues (ES).



